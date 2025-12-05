Представлен 820-сильный Mercedes-AMG G63 от Mansory

Mansory представила новую модификацию P820 на базе Mercedes-AMG G63, и по внешнему стилю её легко принять за проект Brabus.

© Mercedes

Тюнеры полностью переработали внешний облик внедорожника: он получил расширенные колесные арки, другие подножки, переработанный капот и радиаторную решётку, а также массивный передний бампер с дополнительной боковой оптикой. Над лобовым стеклом установили ещё одну световую панель для улучшенной подсветки.

Сзади автомобиль обзавёлся новым бампером, вертикальным диффузором с несколькими прорезями, дополнительными задними огнями, фирменным креплением для запасного колеса и крупным крыше­вым спойлером. Модель оснастили уникальными дисками и увеличили дорожный просвет.

Однако главное изменение — под капотом. Мощность двигателя повысили до 820 л.с., что заметно превосходит стандартные 585 л.с. у заводского V8. Разгон до 100 км/ч теперь занимает менее 4 секунд. Интерьер оформлен белой кожей с чёрными акцентами, получил обновлённые сиденья и фирменные декоративные элементы.