В Стране восходящего солнца подвели итоги престижного автомобильного конкурса. Главная награда досталась Forester, импортной моделью года признали электровэн VW ID.Buzz, и он же удостоился приза за лучший дизайн.

Всех участников конкурса Автомобиль года в Японии (Car of the Year Japan) назвали в середине октября: всего в сезоне 2025-2026 за главный приз боролись 35 моделей. Десятка финалистов определилась в конце того же месяца. А теперь объявлены победители – как основной премии, так и сопутствующих категорий. Напомним, престижный конкурс проводят с 1980 года, лучшие машины Японии выбирают местные журналисты и автоэксперты. Согласно актуальным правилам, главное условия для участия – присутствие модели на японском рынке в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября года текущего.

Сначала перечислим тех, кто был номинирован, но так и не смог пробиться в ТОП-10 главного конкурса. К слову, почти все модели так или иначе электрифицированы. Среди авто японских брендов не повезло Honda N-One e, Lexus GX, Nissan Roox и Toyota Alphard/Vellfire. Оставшиеся за бортом «европейцы»: Alfa Romeo Junior, Audi A5, Audi A6 e-tron, Audi Q5, Audi Q6 e-tron, Citroen C3, Citroen C4, Fiat 600, Mercedes-AMG CLE Cabriolet, Mercedes-AMG E-Class, Mercedes-AMG GT Coupe, Mercedes-AMG SL, Mercedes-Benz EQS, Porsche 911 Carrera GTS, Porsche Macan, Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat. Вылетевшие «американцы»: Cadillac Lyriq, Jeep Renegade, Tesla Model Y. Наконец, в финал не смог попасть китайский кроссовер BYD Sealion 7, хотя в прошлом сезоне 2024-2025 в ТОП-10 присутствовала модель из Поднебесной – седан BYD Seal.

Итак, лучшим автомобилем Японии сезона 2025-2026 признан кроссовер Subaru Forester, он получил от жюри 1149 баллов, и это на 73 балла больше, чем у ближайшего преследователя – Honda Prelude. В последний раз Subaru побеждала в конкурсе сезона 2020-2021 – тогда «самым-самым» стал универсал Levorg.

Итоги конкурса Автомобиль года в Японии 2025-2026Subaru Forester – 1149 балловHonda Prelude – 1076 балловToyota Crown Estate – 654 баллаNissan Leaf – 622 баллаVolkswagen ID.Buzz – 578 балловHyundai Inster – 477 балловBMW 2 Series Gran Coupe – 416 балловPeugeot 3008 – 393 баллаSuzuki e Vitara – 357 балловDaihatsu Move – 338 баллов

Что же касается нынешнего Forester, то эксперты отметили его «динамику, практичность, комфорт и внедорожные возможности». Не осталась без внимания и гибридная модификация с установкой S:HEV. Ну и еще отдельного упоминания удостоена эксклюзивная для локального кроссовера внешняя подушка безопасности, которая способна сохранить жизнь не только пешеходам, но и велосипедистам.

Лучшим импортным авто Японии стал электровэн Volkswagen ID.Buzz, и он же получил награду за лучший дизайн. Жюри понравились просторный салон и мотивы микроавтобуса VW серии T2. А лучшим технологичным автомобилем признали гибридный спорткар Porsche 911 Carrera GTS, который не смог пробиться в десятку финалистов основного конкурса.

В прошлом сезоне главную награду забрал компактвэн Honda Freed, импортным автомобилем года тогда признали Mini Cooper, самым красивым – пикап Mitsubishi L200/Triton, а самым технологичным – водородный паркетник Honda CR-V e:FCEV.