Рассекречена внешность обновленного Hongqi HQ9: авто сняли на фото

Компания Hongqi вывела на тестовые испытания рестайлинговую версию своего минивэна HQ9. На шпионских снимках, опубликованных порталом Autohome, можно разглядеть значительные изменения в интерьере автомобиля.

Главное новшество - единая цифровая консоль из двух больших экранов. Кроме того, селектор коробки передач теперь установлен за рулевым колесом.

Экстерьер минивэна остался прежним, сохраняя узнаваемые черты. Длина автомобиля составляет 5222 миллиметра, ширина - 2005, высота - 1935, колесная база - 3200 миллиметров.

Передняя панель оснащена крупной решеткой воздухозаборника с хромированной отделкой. Светодиодные фары с обеих сторон имеют форму "флага над горами и реками".

На родине обновленный HQ9 будет доступен в двух версиях: бензиновой и гибридной. На текущий момент для российского рынка предлагается дорестайлинговая модель с 2,0-литровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и восьмиступенчатым "автоматом". На китайском рынке также будет доступен вариант с ДВС и двумя электромоторами, обеспечивающий пробег на чистом электричестве до 73 километров.

Ожидается, что минивэн поступит в продажу в КНР уже в следующем году.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что компания Hongqi объявила о планах представить свой новый люксовый седан L1 в России в I квартале 2026 года.