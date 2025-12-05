КамАЗ и ГрАЗ представили бензовоз совместной разработки

Прошла премьера бензовоза совместной разработки КамАЗ и ГрАЗ
КамАЗ совместно с заводом ГрАЗ представил новый топливозаправщик, который сразу привлек внимание своими характеристиками. Как сообщает Комтранс, основу модели составило шасси КамАЗ-65658, а главной особенностью стала большая вместимость. Цистерна разделена на три алюминиевых отсека общей ёмкостью 17 000 литров, что позволяет одновременно перевозить несколько видов топлива или разделять партии по назначению.
Инженеры уделили особое внимание безопасности и удобству эксплуатации. Для ускорения заправки и снижения рисков предусмотрена система нижнего налива и слива. Это не только экономит время, но и уменьшает вероятность аварий при работе с горючими материалами. Дополнительно автомобиль оснащён 10-метровым заправочным рукавом, смотанным на барабан, что позволяет обслуживать крупногабаритную технику, не перемещая сам топливозаправщик.
Работать с машиной можно круглосуточно: все рабочие зоны оборудованы взрывобезопасными фонарями, что особенно важно при обслуживании техники в темное время суток и на плохо освещённых объектах. Такой подход повышает безопасность и комфорт операторов.
Напомним, что КамАЗ — крупнейший российский производитель грузовых автомобилей, выпускающий технику для различных отраслей, а завод ГрАЗ известен как один из ведущих производителей автоцистерн и топливозаправщиков. Совместные проекты этих компаний регулярно становятся заметными событиями на рынке коммерческого транспорта.