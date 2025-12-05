КамАЗ и ГрАЗ представили бензовоз совместной разработки

КамАЗ совместно с заводом ГрАЗ представил новый топливозаправщик, который сразу привлек внимание своими характеристиками. Как сообщает Комтранс, основу модели составило шасси КамАЗ-65658, а главной особенностью стала большая вместимость. Цистерна разделена на три алюминиевых отсека общей ёмкостью 17 000 литров, что позволяет одновременно перевозить несколько видов топлива или разделять партии по назначению.

© КамАЗ

Инженеры уделили особое внимание безопасности и удобству эксплуатации. Для ускорения заправки и снижения рисков предусмотрена система нижнего налива и слива. Это не только экономит время, но и уменьшает вероятность аварий при работе с горючими материалами. Дополнительно автомобиль оснащён 10-метровым заправочным рукавом, смотанным на барабан, что позволяет обслуживать крупногабаритную технику, не перемещая сам топливозаправщик.

Работать с машиной можно круглосуточно: все рабочие зоны оборудованы взрывобезопасными фонарями, что особенно важно при обслуживании техники в темное время суток и на плохо освещённых объектах. Такой подход повышает безопасность и комфорт операторов.

Напомним, что КамАЗ — крупнейший российский производитель грузовых автомобилей, выпускающий технику для различных отраслей, а завод ГрАЗ известен как один из ведущих производителей автоцистерн и топливозаправщиков. Совместные проекты этих компаний регулярно становятся заметными событиями на рынке коммерческого транспорта.