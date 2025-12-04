Россиянам рассказали, как сохранить права после 65 лет

В России водителям старше 65 лет лишение прав по возрасту пока не угрожает. Вместе с тем, им потребуется сдать расширенный платный экзамен для подтверждения того, что их здоровье в порядке, пишет «Российская газета».

Ранее массмедиа распространили информацию о том, что правительство РФ якобы ужесточит меры по водительским правам для пенсионеров.

Журналисты заметили, что публикации вызвали широкую дискуссию в экспертном сообществе. Значительная часть специалистов отметила, что определенные меры принимаются, но о полном запрете речь не идет.

«Тем, кто хочет сохранить руль после 60-65 лет, придется сдавать расширенный платный экзамен: не только базовый медкомиссия с когнитивными тестами на реакцию, память и зрение, но и дополнительные курсы в автошколе плюс практический зачет на сложных трассах», — пояснил один из комментаторов.

По его данным, проект БДД МВД вводит возрастные ограничения: после 70 лет водителей ждут ежегодные проверки и платные экзамены от 10 тыс. рублей.