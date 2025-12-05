Еврокомиссия пересмотрит пошлины на электромобили Volkswagen из Китая

Еврокомиссия рассматривает предложение производителя о минимальной цене вместо пошлин

Европейская комиссия начала процесс пересмотра антисубсидиционных пошлин на электромобили, произведенные в Китае компанией Volkswagen. Об этом сообщается в документе, который опубликован в официальном журнале ЕС.

В случае положительного решения пошлины могут быть отменены, а вместо них будет введено соглашение о минимальной цене на продукцию.

В документе отмечается, что Еврокомиссия получила предложение о принятии обязательств от производителя-экспортера VW Anhui. Пошлины на китайские электромобили были введены Еврокомиссией в октябре 2024 года.