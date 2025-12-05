Производство Mercedes-Benz G-класса продлили до 2034 года

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz официально сообщил о продлении выпуска своего легендарного внедорожника G-Класс на заводе Magna Steyr в австрийском Граце. Новое соглашение предусматривает продолжение производства как минимум до конца 2034 года.

© Mercedes

Это решение обеспечивает стабильную занятость сотрудников предприятия и сохраняет сотни рабочих мест в регионе. Линия сборки G-Класса работает без перерыва с середины 1970-х годов.

Недавно завод Magna Steyr достиг важного рубежа — был выпущен 600-тысячный экземпляр автомобиля этой знаковой модели.

Продление сроков выпуска подчёркивает значимость G-Класса для бренда и его неизменно высокую популярность среди покупателей по всему миру. Руководство компании уверено в дальнейшем устойчивом спросе на автомобили этого сегмента.