BAIC прокомментировал слухи о прекращении продаж X55 и X75

В компании BAIC прояснили судьбу кроссоверов линейки X. Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе китайской марки, никто снимать эти машины с продажи не собирается.

"Модели BAIC X55 и BAIC X75 останутся в российской линейке бренда. Мы планируем сделать заказ на переднеприводные версии машин этой серии, а в 2027 году собираемся продавать полноприводные варианты", - отметили "РГ" в пресс-службе бренда.

Ранее сообщалось, что в 2026 году BAIC будет делать акцент на внедорожниках. На первом этапе к дизельным BAIC BJ40 и BJ60 добавят бензиновые версии. Кроме того, должны дебютировать BJ30 и BJ41.

Всего марка планирует продать в нашей стране в следующем году 10 тысяч машин. При этом проходила информация, что кроссоверы серии X предлагать перестанут.

Седан U5 Plus останется на конвейере и к середине 2026 года его локализуют со сваркой и окраской, чтобы вписать в новые требования к такси.