В Сеуле прошла премьера необычного концепта Kia

Kia раскрыла концепт Vision Meta Turismo, который демонстрирует видение компании нового поколения персональной мобильности. Новинку представили в рамках мероприятия, посвященного 80-летию компании.

Модель сочетает динамичные характеристики и интерьер в формате "лаунж", вдохновленный эстетикой дальних турингов 1960-х годов.

Концепт переосмысливает три ключевых направления будущего бренда - производительность, цифровую интерактивность и расширенное внутреннее пространство. Экстерьер выполнен в стилистике "единство противоположностей" и объединяет плавные поверхности с геометрическими акцентами.

В салоне акцент сделан на взаимодействии человека и автомобиля через цифровые технологии.

Одним из центральных элементов стала новая форма рулевого колеса. Интерфейс поддерживает три режима - Speedster, Dreamer и Gamer - с использованием проекционного дисплея. Система выводит виртуальную графику в трехмерном формате, создавая эффект ее "парения" над дорожным полотном.

Полная информация о концепте будет представлена позднее. По словам исполнительного вице-президента и главы глобального дизайна Kia Карима Хабиба, Vision Meta Turismo отражает стремление компании развивать технологичные решения, ориентированные на человека и формирующие новый опыт мобильности.