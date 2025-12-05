Начались переговоры о совместном производстве автомобилей Lada с Индией

АвтоВАЗ обозначил новый вектор технологического сотрудничества: компания проявляет интерес к партнерству с индийскими инжиниринговыми компаниями по ряду ключевых направлений — от разработки базовых платформ до создания силовых агрегатов нового поколения. Об этом заявил вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак.

Судя по перечню тем, речь идет не о разовых консультациях, а о комплексной работе над наиболее критическими элементами текущей продуктовой стратегии. Во-первых, новые автомобильные платформы: без современной модульной архитектуры сложно как расширять модельный ряд, так и быстро адаптировать автомобили под требования рынка. Во-вторых, гибридные технологии — мировой тренд, который в России может стать компромиссом между экономичностью и ограниченной инфраструктурой электромобилей.

Отдельно стоит упомянуть автоматические коробки передач. Для массового сегмента «автомат» давно перестал быть привилегией премиум-класса, а наличие собственной или локализованной АКП — ключевой фактор конкурентоспособности. Также важны турбированные двигатели: они обеспечивают динамику, топливную эффективность и позволяют соответствовать ужесточающимся нормам по выбросам, если их требования будут постепенно ужесточаться.

Интерес АвтоВАЗа к Индии понятен: это один из крупнейших автомобильных рынков мира с развитой школой прикладного инжиниринга и богатым опытом «умной» локализации, когда решения удешевляются без критического снижения ресурса. Если переговоры перейдут в практическую плоскость, это может ускорить появление новых технологических заделов у АвтоВАЗа — прежде всего в области трансмиссий и силовых установок, которые напрямую влияют на спрос и стоимость автомобилей.