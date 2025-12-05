В России могут возобновить производство Renault Logan и Sandero

В России планируют возобновить выпуск популярных бюджетных моделей Renault Logan и Sandero.

© Reanult

Сборка автомобилей может стартовать в 2028 году на бывшем «ниссановском» заводе в Санкт-Петербурге, сообщает ТГ-канал «Русский автомобиль etc», ссылаясь на собственные источники.

Речь идет о моделях третьего поколения Logan и Sandero. В Европе эта генерация представлена под брендом Dacia еще в 2020 году. Первоначально планировалось адаптировать их для российского рынка, однако проект был приостановлен в 2022 году. Сейчас инсайдеры утверждают, что автомобили все же появятся в России, но уже под другим логотипом.

По данным источников, проект курируют специалисты АвтоВАЗа. Сборка планируется на питерском заводе, который сейчас производит семейство «Искра». Адаптированная платформа третьего Renault Logan ранее послужила основой для нового бюджетного автомобиля Lada Iskra, запущенного в производство в этом году.