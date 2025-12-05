В России пересчитали новые BMW

Вступление в силу новых тарифов утильсбора с 1 декабря ожидаемо подхлестнуло поток иномарок в Россию. Эксперт Сергей Целиков из "Автостата" обратил внимание на количество регистраций автомобилей марки BMW.

В ноябре 2025 года в России было зарегистрировано 2149 новых автомобилей BMW, что на 166 % больше, чем в ноябре прошлого года (807 шт.).

За 11 месяцев текущего года рост регистраций составил 31 % - всего на учет встало 14 234 новых автомобиля бренда.

Самой востребованной моделью в ноябре стал кроссовер BMW X3 - 640 регистраций, около 30% спроса. В тройку лидеров также вошли BMW X5 (300 шт.) и BMW X1 (271 шт.). В числе популярных моделей оказались BMW X7 (198 шт.) и BMW X6 (197 шт.).

Таким образом, рост регистраций BMW отражает устойчивый интерес российских покупателей к премиальным кроссоверам бренда, несмотря на нестабильность рынка.