Грозит дефицитом: перекупщики взвинчивают цены на Zeekr 9X из-за ажиотажа

В Китае наблюдается повышенный ажиотаж к премиальному кроссоверу Zeekr 9X, что привело к росту цен на его перепродажу. Так, на одной из торговых площадок в КНР появились объявления о продаже машины с наценкой до 120 000 юаней (около 1 300 000 рублей).

Как сообщает портал CarNewsChina, в официальных прайс-листах стоимость 9X составляет от 465 900 до 599 900 юаней (около 5 500 000-6 500 000 рублей) в зависимости от комплектации, в то время как наценка перекупщиков может достигать 10-26%.

В то же время в РФ частные компании и дилеры просят за машины из "серых" поставок от 11 000 000 до 15 000 000 рублей. Даже с учетом новых ставок утильсбора (3 040 000 рублей) можно сделать вывод, что перепродавцы устанавливают наценку от 1,5 до 6 миллионов рублей.

Сроки доставки модели также вызывают недовольство среди покупателей. Первоначально ожидалось, что отгрузка будет выполнена в течение 9-11 недель. Однако на данный они составляют от 11 до 26 недель в зависимости от комплектации и графика производства. Многие клиенты, оформившие заказы в октябре и ноябре, все еще ждут свои автомобили.

Аналогичная активность наблюдается и в отношении других популярных электромобилей, таких как Xiaomi YU7, Aito M9 и Li Auto Mega. Перекупщики предлагают квоты на поставку этих машин по завышенным ценам. Ввиду неопределенности ситуации некоторые покупатели вынуждены переплачивать, чтобы сократить время ожидания, в то время как другие, отчаявшись, продают свою очередь.

Передача заказов формально запрещена в соответствии с законодательством КНР и дилерским соглашением. Однако такие сделки продолжают совершаться на торговых площадках. Кроме того, часть этих машин активно отправляют зарубежным заказчикам.

Официальные продажи Zeekr 9X стартовали в сентябре этого года, машина предлагается в комплектациях Max, Ultra и Hyper. Автомобиль оснащен подключаемой гибридной силовой установкой на 900 вольт с аккумулятором на 55 или 70 кВт⋅ч. Версия Hyper развивает мощность до 1030 кВт (примерно 1381 л. с.), разгоняется до 100 км/ч примерно за 3,1 секунды и имеет общий запас хода по циклу CLTC до 1250 км.

