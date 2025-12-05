В России начались продажи Avatr 12 с пожизненной гарантией: названы цены

Компания Changan, представляющая интересы марки Avatr в России, объявила о старте продаж электрического фастбека Avatr 12. Автомобиль уже доступен для покупки в четырех вариантах исполнения: от начального Advance за 6 500 000 рублей до топового Dynamic Pro за 7 650 000 рублей. Особенностью новинки является пожизненная гарантия, предоставляемая только первым покупателям.

Дизайн Avatr 12 разработан под руководством Надира Фагизаде. Аэродинамичный кузов, скрытые дверные ручки, камеры заднего вида вместо зеркал (в комплектации Dynamic Pro) и огромная панорамная крыша дополняют образ машины.

Avatr 12 способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды благодаря мощному переднему асинхронному мотору переменного тока и заднему синхронному двигателю с постоянным магнитом. Общая мощность составляет 578 л.с.

Что касается шасси, то пневмоподвеска способна регулировать дорожный просвет в диапазоне от 120 мм до 165 мм, а система интеллектуального контроля амортизаторов минимизирует крены кузова на высоких скоростях.

Перед выходом на российский рынок машина была полностью адаптирована для нашей страны: установлена мультимедиа на русском языке, интегрирована eSIM-карта российского образца, разработано мобильное приложение для управления автомобилем, а также добавлен "зимний пакет".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что гибридные автомобили Avatr могут доехать до России в 2026 году.