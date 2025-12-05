АвтоВАЗ задумался о собственном автомате и гибридах

АвтоВАЗ планирует сотрудничество с индийскими партнерами в области разработки автомобильных технологий. Вице-президент компании Сергей Громак сообщил, что компания заинтересована в создании новой платформы, а также развитии гибридных решений.

Громак подчеркнул, что АвтоВАЗ видит перспективы в совместной работе с инжиниринговыми центрами Индии над разработкой новых платформ, гибридных силовых установок, автоматических трансмиссий и турбодвигателей.

Также он отметил интерес АвтоВАЗа к оборудованию индийского производства, включая промышленные роботы, 3D-принтеры, штамповую оснастку и пресс-формы. Речь идет как о закупках оборудования, так и о его локализации в России, сообщает РИА «Новости».

