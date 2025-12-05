В России с 2026 года грозят ужесточить правила регистрации одного типа авто

Российские власти рассматривают возможность ужесточения требований к регистрации подержанных автомобилей с большим пробегом, что может затронуть значительное число владельцев машин. Ожидается, что, если нововведения вступят в силу с 2026 года, они помогут обновить автопарк и повысить безопасность на дорогах. Однако меры вызывают опасения из-за высокой стоимости новых автомобилей и важной роли подержанных машин для многих граждан, сообщает «110КМ».

Основная цель инициативы – ограничить регистрацию транспортных средств, не соответствующих современным экологическим и техническим нормам. По данным ГИБДД, около 37 миллионов из 47 миллионов зарегистрированных автомобилей старше 10 лет, что делает их массовую замену практически невозможной.

Новые правила могут усложнить процесс купли-продажи и увеличить расходы на содержание и страхование автомобилей. Особую проблему представляет так называемый «вечный учет», когда переоформление машины невозможно из-за несоответствия документов или наличия задолженностей. Эксперты рынка отмечают, что без государственной поддержки – например, субсидий или льготных кредитов – ужесточение правил скорее приведет к росту нелегальных схем, чем к обновлению автопарка.

На данный момент окончательное решение ещё не принято. Покупателям подержанных автомобилей рекомендуется тщательно проверять историю транспортного средства и документы, чтобы избежать возможных проблем.