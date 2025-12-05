Brabus создал невероятный грузовик-дом на базе Mercedes-Benz

Brabus создал нечто по-настоящему уникальное — первый в истории автодом бренда. Внутри скрыта роскошь, уровень комфорта зашкаливает, а каждая деталь поражает воображение.

© Brabus

Немецкое тюнинг-ателье Brabus, знаменитое своими экстремальными доработками автомобилей Mercedes-Benz, впервые решилось выйти за рамки привычного сегмента. Компания представила BRABUS BIG BOY 1200 2025 года — впечатляющий дом на колесах. Инженеры взяли за основу седельный тягач Mercedes-Benz Actros и создали настоящий дворец на колесах, где гармонично сочетаются роскошь и современные технологии.

Внешний вид автодома выполнен в фирменном стиле Brabus: доминирует черный цвет, акцент на агрессивные линии и обилие карбоновых деталей. Карбон украшает решетку радиатора, корпуса противотуманных фар, дверные ручки и дефлекторы на кабине. Завершает образ комплект 22,5-дюймовых черных алюминиевых дисков и логотипы Brabus, включая знаменитую двойную букву «B» с подсветкой на передней части.

Жилое пространство: роскошь без компромиссов

Главное чудо раскрывается внутри: четыре гидравлических слайд-аута с электроприводом раздвигают стены, увеличивая пространство до впечатляющих размеров. Интерьер выполнен из кожи, алькантары, ценных пород дерева и карбона. В гостиной стоят кожаные диваны Brabus, дизайнерские кресла Paola Lenti и складной стол. Для развлечений предусмотрен 43-дюймовый Smart TV с игровой консолью PlayStation 5 и мощным саундбаром.

Кухня оборудована премиальной техникой Gaggenau: индукционная варочная панель, духовой шкаф, встроенная вытяжка и посудомоечная машина. Есть винный шкаф и система Quooker, обеспечивающая мгновенную подачу кипящей, охлажденной и газированной воды. Холодильник с морозильной камерой и продуманная система хранения делают кухню по-настоящему идеальной.

Личные апартаменты: комфорт пятизвездочного отеля

Спальня BIG BOY 1200 не уступает номерам люксовых отелей. Центральное место занимает двуспальная кровать 160 на 200 см с электрическим основанием. Для отдыха предусмотрены Smart TV и PlayStation 5, кондиционер, индуктивные зарядки и рабочее место с письменным столом и креслом. Естественный свет обеспечивают два потолочных люка с электроприводом.

Ванная комната продолжает стиль роскоши: карбоновые элементы, тропический душ, дизайнерская раковина, туалет и полотенцесушитель. Теплый пол и система вентиляции обеспечивают максимальный комфорт.

Технологии на грани фантастики

Автономность и безопасность — главные приоритеты проекта. Энергоснабжение обеспечивают гибридная дизельная система отопления Kabola, генератор Fischer Panda 6,4 кВт и инвертор Victron. Пять литиевых аккумуляторов по 200 Ач каждый подзаряжаются также от трех солнечных панелей мощностью почти 1 кВт. Запас пресной воды — 427 литров, баки для «серой» и «черной» воды — 270 и 170 литров соответственно.

Связь с внешним миром обеспечивают 4G/5G роутер и спутниковый интернет Starlink. Безопасность гарантируют система кругового видеонаблюдения Brigade с камерами 360° и цифровой кодовый замок. Трехосное шасси с управляемой задней осью и интеллектуальной тормозной системой обеспечивает уверенное движение.

Стоимость роскошного автодома впечатляет — почти 2 млн евро, или около 180 млн рублей по актуальному курсу.