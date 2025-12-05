В Германии выбрали самую ненадежную машину

Немецкая организация TUV SUD представила новый отчет о надежности автомобилей, в котором Tesla Model Y заняла последнюю строчку среди всех проверенных за последние десять лет моделей.

Дело в том, что эксперты TUV SUD самостоятельно проводят тщательные проверки автомобилей, аналогичные российскому техосмотру, что позволяет им формировать объективное мнение о техническом состоянии машин без зависимости от опросов владельцев.

В ходе последнего исследования были проанализированы данные о 9,5 миллионах транспортных средств. Tesla Model Y, находящаяся в возрастной категории от двух до трех лет, заняла последнее место среди всех проверенных автомобилей. Почти каждый пятый Model Y (17,3%) не прошел проверку из-за серьезных или опасных дефектов. Средний процент брака среди автомобилей этого возраста составил 6,5%. Для сравнения, у электрического Mini Cooper SE этот показатель равен 3,5%, а у Audi Q4 e-tron - 4%.

Впрочем, по информации портала Electrek, ненамного лучше обстоят дела и у старшей сестры, Tesla Model 3, где критические дефекты выявлены у 13,1% автомобилей.

Чаще всего эксперты отмечали проблемы с втулками рычагов подвески, ржавеющими тормозными дисками и неисправностями оптики.

