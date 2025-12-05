Пять кроссоверов Haval подорожали в России

В России выросли цены на кроссоверы Haval, сообщает портал «Автоновости дня».

© Газета.Ru

«Компания Haval подняла цены на пять своих кроссоверов в России. Компактный бестселлер Jolion, среднеразмерные паркетники F7 и F7x, а также H3 и H7 из «внедорожной» линейки бренда подорожали с декабря на 50 — 100 тыс. рублей или 1,4 — 2,9%», — сообщает портал.

Между тем прайс-листы на пять других моделей Haval не изменились. Бюджетный семейный кроссовер M6, кроссовер Dargo с «оффроудной» версией Dargo X, а также рамные внедорожники H5 и H9 пока продаются по прежним ценам.

До этого в России подешевел китайский пикап-хардтоп Oting Palasso.

Так, автомобиль в комплектации «Стандарт» подешевел на 150 тыс. рублей и стоит теперь 3,85 млн рублей. Топовая версия «Делюкс» получила скидку 240 тыс. рублей. Цена — 4,1 млн рублей.

У Oting Palasso необычная конструкция кузова: грузовой отсек, отделенный от пассажирской кабины, оснащается несъемной крышей на заводе.

Ранее стало известно, что Hongqi пока не планирует запускать производство автомобилей в России.