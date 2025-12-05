Утильсбор и любовь: Почему россияне бросились скупать Mercedes в ноябре

Российские покупатели всегда любили машины премиум-класса, а резкий спрос связан с повышением налогов, заявил НСН Ян Хайцеэр.

Большинство автомобилей Mercedes в России приобретают в сегменте премиум-класса. Эти клиенты никогда не откажутся от марки, поэтому они решили закупиться заранее, пока цена на автомобили не повысилась из-за утильсбора, рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН.

В ноябре на учет в России встало 1160 новых автомобилей Mercedes-Benz. Это на 107,5% больше, чем в ноябре 2024 года (559 шт). За 11 месяцев прирост составил 26%. Всего в текущем году зарегистрировано 7985 новых легковых Mercedes-Benz. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Хайцеэр легко объяснил такую динамику.

«У людей возникло желание поменять автомобили, а также ситуацию подстегнуло изменение процесса расчета утилизационного сбора. Это даже первично. В Россию Mercedes могут привезти из Кореи, Китая, и из Европы. Чаще всего это Германия и Китай. Некоторые модели производятся китайцами, поэтому они попадают сюда. Но если речь о представительском классе, то это точно из Германии с помощью параллельного импорта. G-класс могут привезти и из США, где он собирается. Люди любят эту марку, это премиум-класс, поэтому число покупателей, которые готовы его приобрести, принципиально не меняется. Все потому, что достаток этих людей не меняется. По цене это примерно 20-25 миллионов рублей», — отметил он.

