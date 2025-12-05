Стало известно, когда автомобили «Атом» появятся на российских дорогах

Электромобили «Атом» можно будет увидеть на российских дорогах в 2026 году.

Об этом говорится в сообщении «КамАЗа» со ссылкой на разработчиков электрокара.

«Предсерийная сборка прототипов стартовала в начале 2025 года. По словам разработчиков, увидеть автомобили на дорогах можно будет уже весной 2026-го. Их планируют выпускать в трёх модификациях: для частного пользования, такси и каршеринга», — говорится в сообщении.

По размерам электрокар «Атом» сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получил полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины только задний. Силовая установка может развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергию для преодоления