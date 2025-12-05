В Toyota сняли вопрос об уходе с российского рынка

В российском представительстве Toyota "Российской газете" заявили о том, что компания не уходила с российского рынка.

"Тойота" не покидала российский рынок, мы продолжаем делать все возможное для выполнения своих обязательств перед клиентами и предоставлять послепродажное обслуживание владельцев автомобилей Toyota, Lexus", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе бренда.

Отметим, что официальные продажи автомобилей марки в настоящий момент в России не осуществляются. После ухода марки из РФ Toyota законсервировала производственные мощности в Санкт-Петербурге.

Предполагается, что завод перезапустят в следующем году, но на нем будут выпускать модели не японского бренда.

Известно лишь, что производство загрузят премиальными моделями.

Тем временем поставки Toyota осуществляются через альтернативные каналы импорта. В ноябре бренд вновь вошел в десятку самых продаваемых в России.