В Toyota сняли вопрос об уходе с российского рынка
В российском представительстве Toyota "Российской газете" заявили о том, что компания не уходила с российского рынка.
Отметим, что официальные продажи автомобилей марки в настоящий момент в России не осуществляются. После ухода марки из РФ Toyota законсервировала производственные мощности в Санкт-Петербурге.
Предполагается, что завод перезапустят в следующем году, но на нем будут выпускать модели не японского бренда.
Известно лишь, что производство загрузят премиальными моделями.
Тем временем поставки Toyota осуществляются через альтернативные каналы импорта. В ноябре бренд вновь вошел в десятку самых продаваемых в России.