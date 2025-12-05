Водительские права на госуслугах приравняют к бумажной версии

Минцифры предложило приравнять ряд электронных документов на госуслугах, в том числе водительские права, к бумажной версии. Соответствующий проект постановления Правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

К бумажным документам приравняют свидетельство о рождении (например, при посадке на транспорт), водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО (для проверки документов на дороге сотрудниками ГИБДД), удостоверение многодетной семьи, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида и студенческие билеты.

Также предлагается расширить число случаев применения QR-код паспорта, в частности, предлагается предъявлять его при посадке на междугородный автобус, поезд или самолет.

Как писала «Парламентская газета», на госуслугах появится сервис замены документов при браке и разводе.