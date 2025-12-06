Новые выделенные полосы начнут работать с 27 декабря в Москве

В столице 27 декабря начнут работу новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

В Щербинке откроется участок дороги от Остафьевского шоссе до Бутовского тупика. Его построили в рамках благоустройства у станции Щербинка МЦД-2. Он поможет сократить пробег наземного транспорта.

Новые участки выделенных полос проложили по короткому пути. Они выравнивают интервалы движения автобусов и электробусов, а также уменьшают время их ожидания на остановках.

— С 27 декабря заработает почти километр новых выделенных полос. Благодаря им уменьшится время движения 12 маршрутов автобусов и электробусов в 2,5 раза, — цитирует Ликсутова пресс-служба.

Москва активно работает над развитием сети экологичного наземного транспорта. Электробусы российского производства с 2018 года делают поездки жителей города еще комфортнее.

Помимо этого, с 6 декабря в более чем 30 районах города скорректируют трассы 16 маршрутов автобусов и электробусов. Ввод новых инфраструктурных объектов сократит время пассажиров в пути.