Larte Design представила эпатажный Mercedes-AMG GT53

Компания Larte Design представила яркую версию Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe, сосредоточив внимание на визуальном тюнинге автомобиля. Модель получила детали из розового карбона, включая накладки на бампер, капот, корпуса зеркал, пороги и элементы заднего диффузора. На крышке багажника установлен спойлер, а оптика, судя по фотографиям, слегка затемнена.

© Larte

Купе оснащено розовыми колесными дисками с светлыми акцентами и оранжевыми тормозными суппортами. Под капотом остался стандартный 3,0-литровый рядный турбомотор с электроподдержкой, развивающий 429 л.с. и 521 Нм крутящего момента. Разгон до 97 км/ч занимает 4,4 секунды.

В интерьере использованы вставки из розового карбона и светлая кожаная отделка. Larte Design отмечает, что проект может быть адаптирован под индивидуальные пожелания владельца.