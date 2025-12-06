"КамАЗ" представил новый электромобиль с ИИ-ассистентом и защитой от морозов

В Визит-центре «КамАЗа» представили предсерийный электромобиль «Атом», сообщает ИА DEITA.RU.

Разработчики называют его «автомобилем-гаджетом»: модель создавали с учётом российского климата и городских условий. По словам главного конструктора Сергея Назаренко, машина получила несколько необычных решений: сенсорный экран прямо на руле, двери с обратным открыванием и отсутствие центральной стойки. На лобовое стекло выводятся ключевые данные, а через фирменное приложение можно открыть двери и управлять рядом функций.

Одно из главных новшеств - это голосовой ассистент, который регулирует климат, свет, зеркала, сиденья и двери. Благодаря нейросетям он будет подстраиваться под предпочтения владельца и даже советовать интересные точки на маршруте.

Запаса батареи хватает до 500 км, а при морозе -20 °C - до 350 км. Быстрая зарядка наполняет аккумулятор примерно за полчаса.

В «КамАЗе» также подчёркивают манёвренность "Атома": машина разворачивается в один приём. Особое внимание уделили стойкости кузова: защита от сквозной коррозии на 8 лет или 200 тыс. км, гарантия на ЛКП 5 лет или тот же пробег. Это важно для эксплуатации в городах с реагентами и перепадами температур. Предсерийная сборка началась в 2025 году, на дорогах «Атом» появится весной 2026-го. Выпуск стартует на заводе «Москвич», позже будет выполняться в Китае на мощностях XY Group. Планируются версии для частного пользования, такси и каршеринга, а сервисные центры откроют в крупнейших городах России.