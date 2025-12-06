Автопроизводителей заставят отказаться от опасных сенсоров

Европейская организация Euro NCAP объявила о крупнейшей реформе системы оценки безопасности автомобилей за последние 15 лет, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Как пишет Autonews, новые требования вступят в силу в 2026 году и могут серьёзно повлиять на дизайн современных моделей, особенно тех, что полностью завязаны на сенсорные экраны.

Почему пересматривают стандарты? В последние годы автоконцерны массово заменяют физические кнопки сенсорными панелями. Euro NCAP считает, что это ухудшает безопасность: водители вынуждены отвлекаться на меню и подменю вместо того, чтобы следить за дорогой. Директор по стратегии организации Мэттью Эвери назвал проблему “масштабной для всей отрасли” и сообщил, что новая система оценок должна вернуть в автомобили базовые механические элементы управления.

Какие кнопки станут обязательными? Чтобы получить максимальную оценку, машина должна иметь физические переключатели для аварийной сигнализации, поворотников, стеклоочистителей, звукового сигнала и фар. Изначально этот список был шире, однако Euro NCAP сократила его до критически необходимых элементов. Важно, чтобы эти функции не располагались в сенсорных меню, иначе производитель рискует получить штрафные баллы.

Кроме этого, с 2026 года итоговая оценка будет формироваться по четырём направлениям: безопасное вождение, предотвращение столкновений, защита при ударе и безопасность после ДТП.

К примеру, в первом пункте оценят работу систем помощи водителю: мониторинг слепых зон, распознавание знаков, контроль усталости, круиз-контроль, помощь при перестроении и обгоне. При этом электроника не должна отвлекать человека от дороги. Дополнительные баллы получат машины, способные выявлять опьянение водителя. Эксперты считают, что новые правила ударят по автомобилям, в которых управление сосредоточено в одном сенсорном экране. В первую очередь под ударом Tesla, где физические кнопки сведены к минимуму. Сложности могут возникнуть и у ряда китайских брендов, которые активно используют большие тачскрины, голосовое управление и “умные” панели.

Реформа фактически задаёт новый стандарт для всего мирового автопрома: вернуть в машины более понятное и безопасное управление, сократить отвлекающие элементы и тем самым снизить аварийность на дорогах.