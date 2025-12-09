Tesla не прошла тест на надежность и заняла последнее место

Tesla оказалась на последней позиции в новом исследовании Consumer Reports, посвященном долгосрочной надежности автомобилей с пробегом. Аналитики изучили модели возрастом от пяти до десяти лет, представленные 26 брендами. Электромобили Tesla получили итоговый показатель надежности 31 балл - ниже Jeep (32 балла), Ram (35) и Chrysler (36).

© Российская Газета

В отчете отмечается, что рассматриваемый период включает годы активного наращивания производства Model 3, когда компания временно организовала часть процессов в шатре на парковке фабрики во Фримонте. По оценке Consumer Reports, такие условия могли негативно сказаться на качестве сборки.

При этом организация фиксирует улучшение текущих моделей Tesla: их прогнозируемая надежность находится выше среднего, а в рейтинге новых автомобилей бренд поднялся в топ-10.

Лидерами исследования стали Lexus и Toyota, получившие 77 и 73 балла соответственно. Третье место заняла Mazda (58 баллов), далее следуют Honda (57) и Acura (53).

В первой десятке также оказались BMW, Buick, Nissan, Audi и Volvo. Популярные в России Kia и Hyundai заняли 17 и 21 места.

По словам руководителя программы аналитики автоданных Consumer Reports Стивена Элека, устойчивые позиции Lexus и Toyota объясняются "консервативным подходом к модернизации" и последовательным улучшением модельного ряда без резких технологических скачков. По мнению эксперта, такие автомобили обеспечивают стабильное качество как в новом состоянии, так и по мере эксплуатации.