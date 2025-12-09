В РФ можно купить кроссовер Renault Arkana от 2,2 млн рублей

В РФ в продажу вышел кроссовер Renault Arkana по цене от 2,2 млн рублей

Купеобразный кроссовер Renault Arkana теперь доставляется в Россию из Кореи. Автомобиль доступен как с бензиновыми, так и с дизельными силовыми установками, цены начинаются от 2 205 000 рублей.

Например, за столько одна из компаний в Находке предлагает на заказ гибридную версию Арканы с обновленным кузовом, которая оснащена плагин-гибридной силовой установкой. Этот агрегат включает 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 94 л. с., два электромотора на 20 и 49 л. с., мультирежимную коробку без сцепления и литий-ионную батарею на 1,2 кВт·ч. Общая мощность такой системы составляет 143 л. с.

Кроме того, доступны две бензиновые версии Renault Arkana с атмосферным 1,6-литровым двигателем мощностью 114 л. с. Первый экземпляр, цена которого составляет 2 280 250 рублей, можно заказать и привезти в Казань с полным пакетом документов. Второй вариант находится во Владивостоке и выставлен по цене 2 790 000 рублей.

Судя по снимкам, оба автомобиля могут похвастать кожаным салоном, кондиционером и другими полезными опциями.

Также есть возможность приобрести несколько автомобилей Renault Arkana, собранных в России в 2021–2022 годах, предлагаемых в Хабаровске и Владивостоке. Здесь кроссоверы в комплектациях Style, Pulse, Drive и Prime со 114-сильным атмосферником 1.6 и 150-сильным турбомотором 1.3 можно приобрести за 2 780 000 рублей, а два экземпляра Prime с 150-сильным двигателем оценены в 2 937 000 рублей.

