Названа цена Ford F‑150 Raptor R 2026: до $122 465 и почему он дороже

Топовая версия Ford F-150 Raptor R образца 2026 года оказалась заметно дороже «обычного» Raptor: стартовая цена последнего — от 79 000 долларов, а комплект Raptor R добавляет 31 925 долларов, доводя итог до 114 000. Об этом пишет портал tarantas.news.

© Ford

В состав Raptor R входят 5,2‑литровый мотор Predator V8 с наддувом, множество внешних элементов оттенка Code Orange, внедорожные шины, графика Raptor R и особая отделка салона, выделяющая версию на фоне других F‑150 2026 года. Здесь ставка явно на эмоции и образ: акценты Code Orange и наддувный V8 формируют ту самую уникальность, за которую фанаты готовы переплачивать.

Список опций еще шире. Пакет Ford Connectivity за 795 долларов превращает пикап в мобильный офис с безлимитным Wi‑Fi, навигацией и потоковыми сервисами. Выдвижная крышка грузового отсека добавит 2 250 долларов, комплект окрашенных в Code Orange колесных дисков — 1 980 долларов. Двухпанельный люк оценен в 1 495 долларов, а система контроля давления в шинах (TPMS) и устанавливаемая заказчиком камера для прицепа — еще в 1 280 долларов.

С учетом 2 595 долларов за доставку до места назначения и 695 долларов сборов за приобретение цена Ford F‑150 Raptor R 2026 года может достигать 122 465 долларов. Для сравнения, базовый F‑150 XL стоит чуть меньше 40 000 — разрыв впечатляет, хотя для экстремальных пикапов такая математика давно стала обыденностью.