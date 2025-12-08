Внедорожник УАЗ "Патриот" с новой внешностью сняли на фото

Не секрет, что УАЗ готовит модернизированную версию "Патриота", который кроме нового силового агрегата также получит иную внешность. Фото внедорожника появились в сети.

© Российская Газета

УАЗ "Патриот" получил новые фары и фонари на светодиодах. Отмечается, что на фото у автомобиля установлена еще макетная светотехника, сделанная по обходной технологии.

К выпуску уже серийных образцов деталей может стартовать в ближайшие недели.

В настоящее время УАЗ проводит комплексные испытания моделей "Патриот" и "Пикап" с новым турбодизелем 2,0 литра и 6-ступенчатой МКПП.