Любовь к Zeekr прошла, но электрокары в России продаются все лучше

В ноябре в России было зарегистрировано 1602 новых электромобиля, что на 57% превышает показатель того же периода прошлого года, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Однако по отношению к октябрю зафиксировано незначительное снижение - на 1%, когда было продано 1614 единиц.

Существенное сокращение продаж продемонстрировал прежний лидер сегмента Zeekr, отмечает аналитик. В ноябре марка зарегистрировала 196 автомобилей, что на 54% меньше, чем годом ранее. Остальные бренды из первой десятки показали положительную динамику.

Лидером рынка стала компания "АмберАвто", продолжающая наращивать объемы продаж единственной модели А5. В ноябре зафиксирован очередной рекорд - 404 проданных автомобиля.

Второе место сохранил отечественный бренд Evolute. Несмотря на завершение производства ключевой модели i-Pro, марка увеличила продажи до 222 единиц, что соответствует росту на 181%.

В топ-10 по итогам месяца также вошли электрокары марок Xiaomi, BYD, Avatr, Tesla, Geely, BMW и Honda.