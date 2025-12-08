Xiaomi обогнала крупнейшего американского производителя машин

Xiaomi, прежде всего знакомая по смартфонам и бытовой электронике, стремительно укрепляется в автосфере: с апреля 2024 года компания выпустила уже 500 000 электромобилей — об этом пишет портал tarantas.news.

© Xiaomi

Локомотивом оказался кроссовер YU7: на внутреннем рынке Китая он опередил по продажам Tesla Model Y. Для молодого автобренда такой результат многое говорит о доверии покупателей и том, что сочетание характеристик с ценой попало точно в ожидания аудитории. Видна ставка на понятную ценность без лишнего визуального шума — в сегменте массовых EV это работает лучше всего.

Финансовые итоги подчеркивают динамику: в третьем квартале 2025 года выручка Xiaomi выросла на 22% год к году и достигла 16 млрд долларов, а чистая прибыль прибавила 81%. Для производителя, который одновременно масштабирует автопроизводство и сохраняет темп в электронике, это редкое совпадение кривых роста. Такое ускорение обычно удается, когда операционные процессы хорошо отлажены и спрос формируется не только маркетингом, но и продуктом.

Дальше — курс на международные рынки с прицелом на Европу. Американское направление пока отложено: в компании учитывают, что сходство дизайнерских решений с моделями Tesla может стать поводом для юридических рисков. На данном этапе осторожность выглядит оправданной — выигрывает тот, кто выходит вовремя и без лишних конфликтов.