В "Рольф" рассказали, как будут расти цены на авто в 2026 году

В 2026 году в России ожидается рост цен на автомобили, однако он "не будет драматичным". Об этом заявила генеральный директор автохолдинга "Рольф" Светлана Виноградова в рамках пресс-конференции по итогам года, передает корреспондент "Российской газеты" Михаил Сизов.

© Российская Газета

По словам Виноградовой, повышение стоимости автомобилей будет соответствовать уровню инфляции и не приведет к резкому удорожанию моделей.

Также топ-менеджер отметила, что затоваривания, какое наблюдалось в 2025 году, не предвидится.

Прогноз продаж новых автомобилей на 2026 год - приблизительно 1,35-1,4 млн автомобилей.