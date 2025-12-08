Прошел 367 000 км и сломался: стала известна стоимость ремонта Li Auto L9

Гибридный кроссовер Li Auto L9, который регулярно совершал рейсы между Москвой и Краснодаром, привлёк внимание автомобильных экспертов после выхода из строя его двигателя внутреннего сгорания. Поломка произошла после впечатляющего пробега в 376 тысяч километров. Владелец передал машину специалистам, чтобы определить причину неисправности и оценить возможность восстановления.

© Li Auto

Подробная диагностика показала, что двигатель вышел из строя из-за критического износа механизма газораспределения. Цепь ГРМ оказалась значительно растянутой, а натяжитель перестал выполнять свою функцию, что привело к смещению фаз. В результате были повреждены клапаны и элементы цилиндро-поршневой группы. Также специалисты обнаружили деформацию цилиндров более чем на 0,1 мм и даже трещину в блоке цилиндров — признаки серьёзных разрушений мотора.

По словам владельца, автомобиль преимущественно использовался в магистральных поездках, при этом режим работы двигателя часто включал 3,5–4 тысячи оборотов в минуту. Масло он менял каждые 10–12 тысяч километров, но обслуживание цепи ГРМ не проводил. Эксперты отмечают, что такой подход ускорил износ двигателя: при больших пробегах и высоких нагрузках своевременная замена цепи могла предотвратить капитальную поломку.

Для восстановления силового агрегата мастера выполнили гильзовку всех четырёх цилиндров, полностью заменили головку блока, установили новые поршни с кольцами, обновили вкладыши и другие элементы. После завершения ремонта двигатель успешно запустился, и автомобиль снова вернулся на дорогу.

Расходы на ремонт включили около 135 тысяч рублей за детали и механическую обработку, а также порядка 160 тысяч рублей за сборку и установку. Общая стоимость капитального ремонта составила примерно 295 тысяч рублей. Для сравнения: приобретение контрактного двигателя обошлось бы в 390–450 тысяч рублей, что существенно дороже.

Исходя из результатов этого случая, можно сделать вывод, что при интенсивной эксплуатации на трассе ресурс штатного двигателя Li Auto L9 составляет около 310 тысяч километров до необходимости капитального вмешательства. При этом восстановление мотора оказалось более рациональным и экономически выгодным, чем его замена.