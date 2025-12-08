Эксперты назвали три наиболее защищенных от коррозии авто стоимостью до 2,5 млн рублей

Эксперты "Авто.ру" провели сравнительное исследование антикоррозийной защиты кузовов восьми массовых моделей, представленных на российском рынке в ценовом сегменте до 2,5 млн рублей.

Оценка уровня оцинковки проводилась инструментальным методом, с фиксацией количества защищённых элементов в конструкции каждой модели.

По итогам испытаний максимальный показатель продемонстрировала Lada Vesta SW Cross - цинковое покрытие присутствует на всех кузовных деталях.

Ненамного отстала Lada Iskra, у которой неоцинкованной осталась главным образом крыша. Важно отметить, что речь идет о седане, так как универсалы Iskra SW и Iskra SW Cross недавно получили оцинковку панели крыши.

Третье место занял Geely Emgrand, отличающийся отсутствием защитного слоя в зоне проема багажного отсека.

Частичная оцинковка была обнаружена у Omoda S5 и Solaris KRX. При этом подходы различаются: у Omoda цинк нанесен преимущественно на навесные панели, тогда как у Solaris - на силовые элементы. Модели JAC JS3, Livan X3 Pro и "Москвич 3" оцинкованных деталей не имеют.