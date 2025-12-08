Два любимых в России китайских бренда могут уйти в 2026 году

В 2026 году российский рынок могут покинуть Geely и GAC. Об этом заявила журналистам, в числе которых был и корреспондент "Российской газеты", генеральный директор холдинга "Рольф" Светлана Виноградова, отметив два условия, при которых это может случиться.

"Мы не исключаем, что эти бренды покинут российский рынок, если в течении первой половине 2026 года не приступят к локализации", - сказала глава "Рольфа".

Отметим, что сейчас в России осталось не так много свободных производственных площадок, предназначенных для выпуска автомобилей. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, есть два завода - их перезапустят в 2026 году. Один из них - бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге.

Geely может частично сохранить присутствие в России благодаря Belgee - под этой белорусской маркой выпускают кроссоверы X50, X70 и седан Emgrand. Предполагается также, что именно Geely станет технологическим партнером компании "ПЛА", возрождающей бренд Volga.