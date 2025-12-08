В Китае нашли Toyota с двигателем Xiaomi

Toyota bZ7 официально готовится к запуску в Китае и уже появляется в шоурумах. Модель приходит на смену bZ3X и отражает стратегию Toyota China — выпуск крупных электромобилей, созданных специально под требования местного рынка. Главным техническим акцентом стала установка Huawei DriveONE, превращающая bZ7 в один из самых продвинутых электроседанов в классе, пишет TARANTAS.NEWS.

© Toyota

Габариты модели внушительные: длина 5130 мм, ширина 1965 мм и база 3020 мм — больше, чем у Xiaomi SU7, Xpeng P7 и даже BYD Han EV. Внешне седан выделяется покатой крышей, скрытыми ручками, безрамными дверями и установленным на крыше LiDAR. Дизайн продолжает фирменный стиль электрической линейки Toyota с закрытой решёткой и С-образной светотехникой.

Салон выполнен в премиальном духе: большой парящий экран, цифровая приборка и система HarmonyOS 5.0 с глубокой интеграцией экосистемы Huawei. Четыре индивидуальных сиденья предлагают подогрев, вентиляцию, массаж и даже режим «невесомости» для переднего пассажира. Панорамная крыша, аудиосистема Yamaha и охлаждаемый бокс подчеркивают высокую планку оснащения.

Для bZ7 доступны батареи 71,35 и 88,13 кВт⋅ч, обеспечивающие 600–710 км хода по CLTC. Электромотор развивает 207 кВт, а адаптивная пневмоподвеска с настройками Toyota обещает премиальную плавность хода. При ожидаемой цене около 200 000 юаней модель становится серьёзным конкурентом в сегменте больших EV.

bZ7 демонстрирует, как Toyota переосмысляет своё присутствие в Китае. Союз с Huawei и смелый премиальный подход превращают новинку в одного из сильнейших претендентов на титул лучших авто 2026 года.