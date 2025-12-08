Большой лифтбек smart #6 раскрылся до премьеры

Самая крупная модель в истории марки smart будет доступна в виде подзаряжаемого гибрида. На рынок новинка выйдет в следующем году.

В 2019-м тогда еще концерн Daimler (ныне это Mercedes-Benz Group) перестал владеть брендом smart единолично: было создано совместное предприятие с холдингом Geely Auto. Развитием марки занимаются в основном китайцы, они отвечают за проектирование и продвижение, в Поднебесной же налажено производство. Ну а за немцами оставили дизайн. Актуальная гамма включает паркетники с незатейливыми названиями smart #1, smart #3 и smart #5. И это вовсе не маленькие автомобили.

Впрочем, осенью бренд объявил о том, что намерен вернуться в сегмент субкомпактов: тогда был анонсирован ситикар smart #2, то есть прямой наследник модели fortwo. Однако одновременно с «камбэком» в привычный формат smart открывает и совершенно новый для себя сегмент. Так, в свежем каталоге Минпрома КНР появился сертификат лифтбека smart #6 – самой большой модели в истории марки. Следом и сам производитель анонсировал новинку, а также поделился кое-какими вводными данными.

Длина smart #6 равна 4906 мм, ширина – 1922 мм, высота – 1508 мм, колесная база – 2926 мм. То есть лифтбек крупнее не только кроссовера smart #5 (длина – 4705 мм, расстояние между осями – 2900 мм), но и нового китайского «растянутого» седана Mercedes-Benz CLA (4763 и 2830 мм соответственно).

Объявлено, что внешность smart #6 разработана «глобальной командой дизайнеров Mercedes-Benz». Среди особенностей экстерьера – объединяющая фары вогнутая плашка (возможно, она еще и светится), выполненные в том же ключе задние фонари, скошенные вертикальные прорези в переднем бампере, выдвижные ручки дверей и подъемный спойлер на корме. Кроме того, для новинки предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Лифтбек предложат с 19- или 20-дюймовыми колесами. Интерьер пока не засвечен.

Пятидверка сертифицирована в подзаряжаемой гибридной версии EHD, силовая установка которой включает бензиновый 163-сильный турбомотор 1.5 от фирмы Aurobay (входит в холдинг Geely). Скорее всего, двигатель работает в режиме генератора. Информации об электромоторе пока нет, нет данных и о батарее. При этом в smart заявили о том, что только на электротяге лифтбек сможет проехать 285 км по китайскому циклу CLTC, а суммарная дальнобойность составит 1810 км.

На рынок КНР лифтбек smart #6 должен выйти в следующем году. Вероятно, затем его отправят на экспорт.