Названы авто, которые выгодно ввозить после введения нового утильсбора

Опрошенные "Российской газетой" эксперты выделили автомобили, которые выгодно ввозить в РФ по параллельному импорту даже после вступления в силу новых правил утилизационного сбора.

После изменения утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года льготная ставка сохраняется только для автомобилей мощностью до 160 л.с. Это делает их ввоз более выгодным по сравнению с более мощными машинами, для которых применяется коммерческая ставка, значительно увеличивающая стоимость, заявила "РГ" генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Эксперт так прокомментировала ситуацию:

"Ключевым критерием выгодности теперь является мощность двигателя до 160 л.с., которая позволяет остаться в зоне льготного утилизационного сбора. Ввоз мощных и премиальных моделей стал практически нерентабельным для частных лиц и мелких импортеров из-за огромной фискальной нагрузки. Узкий коридор выгодного импорта сегодня - это новые массовые модели ушедших брендов с двигателем мощностью не более 160 л.с. Именно они, при условии аккуратного предварительного расчета всех таможенных платежей (пошлина, НДС, утильсбор), могут предложить конечному покупателю экономию или точное попадание в желаемую комплектацию по конкурентоспособной цене".

По словам специалиста, выгода существует для двух основных групп. Первая - это частные покупатели, ориентированные на практичность и разумный бюджет. Вторая группа - компании и юридические лица с отлаженными логистическими цепочками.

Франк также обозначила модели, которые при предварительном расчете продолжают оставаться в зоне выгоды.

"Это, к примеру, Mazda3 (2.0 л / 158 л.с.). При цене под заказ от 3,33 млн рублей модель часто оказывается выгоднее дилерских предложений (3,6-3,9 млн рублей) за счет низкого утильсбора. То же касается Mazda CX-5 (2.0 л / 155 л.с.) - кроссовера с высоким спросом. Цена от 3,46 млн рублей против дилерских 3,8-4,6 млн рублей делает импорт осмысленным. Nissan Qashqai (2.0 л / 151 л.с.) - еще одна массовая модель с высокой ликвидностью. Стоимость от 2,96 млн рублей и "безопасная" мощность формируют низкие риски для частного ввоза. Nissan X-Trail (2.0 л / 151 л.с.) - семейный кроссовер, попадающий под те же льготные условия по сбору. Цена от 3,6 млн рублей", - отметили Франк.

Другие модели, упомянутые специалистом: Volkswagen T-Roc (1.4 л, 150 л.с.), Volkswagen Bora (1.2 л / 1.4 л, 116-150 л.с.), Skoda Octavia (1.4 л, 150 л.с.), Skoda Karoq (1.4 л, 150 л.с.), Honda Civic (1.5 л, 129 л.с.), Mercedes-Benz A-класс (1.3 л, 136 л.с.).

Генеральный директор Migtorg Александр Коротков рассказал "РГ", что после декабрьских изменений в законодательстве недостаточно учитывать только стоимость и попадание под льготу. Выгоду на выходе в России получит тот, кто выберет наиболее ухоженный и, главное, ликвидный автомобиль.

"Сразу приходит на ум Skoda Karoq (1.4 TSI, 150 л.с.), который является прямым заменителем полюбившегося россиянам более дорогого Volkswagen Tiguan и пользуется спросом благодаря своей практичности и доступности. Привезти такой автомобиль получится в пределах 2,5 миллионов рублей, и это в максимальной комплектации. Разница от внутреннего рынка составит около полумиллиона рублей, здесь решающую роль сыграет состояние привезенного авто. Еще один востребованный вариант - Hyundai Elantra (1.6/2.0, до 150 л.с.). Эти седаны - собратья не менее популярных у россиян Optima/K5. Модель удастся привезти с выгодой в 200-300 тысяч рублей. При этом внутренний спрос высок, и есть большая вероятность продать автомобиль впоследствии дороже, чем удалось привезти. Можно рассмотреть и Toyota Corolla (1.6, 116/121 л.с.) - классику, вечно пользующуюся спросом. Corolla известна своей долговечностью, низкими эксплуатационными расходами и хорошей ликвидностью на вторичном рынке. Любителям "аналоговых" салонов и семейных авто стоит присмотреться к Suzuki Vitara. За 2 миллиона получится привезти автомобиль, который поколениями будет передаваться членам семьи, разумеется, при должном подходе к осмотру", - говорит Коротков.

Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин отмечает:

"С введением новых ставок утилизационного сбора структура спроса по импортным автомобилям изменилась. Если многие автомобили среднего класса, особенно 3-5 лет с пробегом, более не привлекательны (пример: семейный минивен Kia Carnival с двигателем 2.2 литра 2021 года выпуска выходил с доставкой и всеми сборами примерно в 3 млн рублей, то с 1 января 26 года только утильсбор составит 3,5 млн рублей, итого стоимость авто вместо 3 млн рублей составит 6,5 млн рублей), то бюджетные автомобили с мощностью до 160 л.с., на которые продолжают действовать льготные ставки для физлиц, а также премиальные автомобили с ценой свыше 10 млн рублей все еще популярны".

Он добавляет:

"Из класса новых бюджетных автомобилей, по которым есть очевидная выгода по сравнению с рынком РФ, можно выделить: Skoda Kamiq (от 1,7 млн руб. под заказ, от 2,6 млн руб. в наличии в РФ), Skoda Karoq (от 2,2 млн руб. под заказ, от 3 млн руб. в наличии в РФ), Volkswagen Tharu (от 1 823 000 рублей под заказ, от 3 млн руб. в наличии в РФ), Jetta VS7 (от 2 млн руб. под заказ, от 3,5 млн. руб. в наличии в РФ), Kia Seltos (от 2 млн рублей под заказ, от 2,7 млн. руб. в наличии в РФ), Nissan Qashqai (от 2,2 млн рублей под заказ, от 3 млн руб. в наличии в РФ), Mazda CX-5 (от 2,4 млн рублей под заказ, от 3,7 млн руб. в наличии в РФ), Volkswagen Passat (от 2,6 млн рублей под заказ, от 4 млн руб. в наличии в РФ), Toyota Corolla (от 1,9 руб. под заказ, от 2,9 млн. руб. в наличии в РФ), Skoda Superb (от 2,6 млн руб. под заказ, от 3,2 млн руб. в наличии в РФ), Skoda Octavia (от 2,5 млн руб. под заказ, от 3,2 млн руб. в наличии в РФ), Hyundai Elantra (от 1,8 млн руб. под заказ, от 2,6 млн. руб. в наличии в РФ), Geely Emgrand (от 1,4 млн руб. рублей под заказ, от 2,5 млн руб. в наличии в РФ)".

