В России резко выросли продажи Mercedes

Продажи Mercedes-Benz в России выросли вдвое

В ноябре 2025 года на российском рынке новых автомобилей Mercedes-Benz наблюдается значительный рост.

Согласно данным, в прошлом месяце было зарегистрировано 1160 автомобилей этой марки, что вдвое превышает результаты аналогичного периода прошлого года, когда было зафиксировано 559 единиц.

Информацию об этом передал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. За первые одиннадцать месяцев 2025 года общие продажи Mercedes-Benz составили 7985 автомобилей, что на 26% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Среди самых популярных моделей в ноябре на первом месте оказался Mercedes-Benz G-класс с 200 проданными единицами. В топ-5 также вошли кроссоверы GLC (181 единица), GLS (157 единиц) и GLE (141 единица). Купе GLC, седан E-класс и кроссовер-купе GLE также показали хорошие результаты, продажами 119, 117 и 109 единиц соответственно.

