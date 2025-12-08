Названая самая неудачная модель Volkswagen

Volkswagen ID.4 оказался в неприятном положении: по данным Consumer Reports он вошёл в число самых ненадёжных автомобилей, набрав лишь 29 баллов из 100 возможных. Для модели, на которую Volkswagen делал ставку как на глобальный массовый электрокар, это стало серьёзным ударом по репутации, пишет SPEEDME.RU.

Главная причина провала — проблемы с аккумулятором и системой зарядки. В 2025 году Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило крупный отзыв около 14 000 ID.4 из-за неисправностей зарядного оборудования. Причём трудности начались не сегодня: с момента запуска производства в 2021 году модель сопровождали регулярные технические сбои.

За период 2021–2024 годов Volkswagen выпустил несколько крупных кампаний по отзыву ID.4. Среди наиболее частых неисправностей — ошибки подключения аккумуляторных модулей, сбои проводки и некорректная работа датчиков. Всё это привело к падению доверия как среди владельцев, так и среди экспертов.

При этом обновлённый ID.4 сумел повысить лояльность покупателей: улучшенная сборка, привлекательная цена, комфортный салон и хороший запас хода помогли модели частично исправить имидж. Но шлейф предыдущих проблем всё ещё тянется — и влияет даже на стоимость автомобилей на вторичном рынке, где ID.4 заметно теряет в цене.

Consumer Reports даёт понять: модернизация помогает, но восстановление доверия требует времени — особенно когда ошибки были системными.