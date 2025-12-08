В Россию завезли новые Skoda

В продаже в России вновь появились новые лифтбеки Skoda Rapid отечественной сборки. Эти автомобили производились на калужском заводе вплоть до весны 2022 года. На одном из популярных сайтов объявлений цены на такие машины начинаются от 2 350 000 рублей.

© Skoda

За 2 350 000 рублей в Ростове-на-Дону предлагают Rapid 2022 года выпуска с 90-сильным двигателем, механической коробкой передач и комплектацией Active. В оснащение входят руль с кожаной оплёткой и глянцевыми вставками, мультимедийная система с цветным дисплеем, бортовой компьютер, кондиционер, круиз-контроль, задние парктроники, «зимний» пакет с подогревами передних сидений, зеркал и заднего стекла, электростеклоподъёмники на всех дверях, а также 15-дюймовые стальные диски с декоративными колпаками.

В Чебоксарах выставлен на продажу другой Rapid 2022 года — уже с 110-сильным мотором 1,6 литра и автоматической коробкой передач. По словам владельца объявления, автомобиль с момента покупки хранился в тёплом гараже и не имеет записей о владельцах в ПТС.

Отличием от 90-сильной версии является наличие мультифункционального рулевого колеса (также с кожаной отделкой и глянцевым декором), при этом колёса остались прежними — стальные штампованные диски.

Ранее сообщалось, что в Россию наладили альтернативные поставки новых бюджетных кроссоверов Honda XR-V с китайского рынка. В декабре их стоимость на одном из сайтов объявлений стартует от 1,78 млн рублей.