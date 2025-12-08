Глава "Рольф" оценил перспективы Lada Azimut

В 2026 году АвтоВАЗ планирует запустить серийное производство Lada Azimut - первого и флагманского SUV марки. Глава дилерского холдинга "Рольф" Светлана Виноградова оценила перспективы модели.

Топ-менеджер полагает, что Lada Azimut станет выбором каждого пятого клиента марки.

Однако многое будет зависеть от сроков выхода модели на рынок и конкурентного окружения, считают эксперты "РГ".

В настоящее время активно укрепляют позиции новые локальные бренды - Tenet, который играет в классе SUV, Solaris. Не сдает позиций Haval, кроссоверы которого выпускаются в Туле и Калужской области. Продолжается экспансия Belgee.

Чем дальше и дольше, тем сильнее будут становиться эти бренды, а окошко для Lada Azimut постепенно сужаться.

Точной даты выпуска Lada Azimut пока не называется. После премьеры прототипа кроссовера на ПМЭФ летом этого года, звучали оптимистичные заявления о первой половине 2026-го. Однако недавно президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компании сейчас не до новых моделей. В контексте этого заявления не упоминался "Азимут", но планы по реализации проекта могут быть задеты по касательной, что заставит АвтоВАЗ скорректировать сроки по запуску этой новинки.