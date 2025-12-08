Geely скорректировала спецпредложения для модели Preface

Бренд пересмотрел стоимость своего бизнес-седана Preface в России. Дело в том, что цены на автомобиль остались прежними, но производитель сократил размер специальных выгод для покупателей, за счёт чего и увеличилась итоговая сумма к оплате.

© Geely

Прямая скидка от дилера с рекомендованной стоимости автомобиля уменьшилась на 30 тысяч рублей для обеих комплектаций. Теперь на базовую версию Luxury дисконт составляет 135 тысяч рублей вместо прежних 165 тысяч, а на топовую Flagship — 245 тысяч против 275 тысяч рублей.

Таким образом, Geely Preface в комплектации Luxury стоит 3 222 990 рублей (ранее — 3 192 990), а в комплектации Flagship — 3 322 190 рублей (ранее — 3 292 190), сообщают «Автоновости дня».

В модели установлен двухлитровый бензиновый двигатель с турбиной, который выдает 200 лошадиных сил. Семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями помогает автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 7,1 секунды. При этом его средний расход топлива, по данным производителя, составляет 7,2 литра на 100 километров пути.

Даже в начальном оснащении Luxury предлагается множество полезных опций. Покупатель получает бесключевой доступ, автоматическое управление светом и дворниками, двухзонный климат-контроль и кресло водителя с электрической регулировкой в шести направлениях, систему кругового обзора с камерами на 360 градусов и мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем.

Комплектация Flagship дополняет этот список. В нее входят 18-дюймовые литые диски чёрного цвета, бесключевой доступ и для пассажира спереди, вентилируемые сиденья первого ряда, электрорегулировку кресла переднего пассажира и аудиосистему премиум-класса с 12 динамиками. Особенность последней — сабвуфер и отдельные динамики, встроенные прямо в подголовник водительского сиденья.

Также флагманская версия получила расширенный набор систем помощи водителю, среди которых адаптивный круиз-контроль, помощники по удержанию в полосе и предотвращению лобового столкновения, ассистент движения по трассе и другие.

Производитель подчёркивает одно из главных преимуществ автомобиля — Preface производится из оцинкованной стали по скандинавским стандартам, а перед окрашиванием кузов проходит катафорезное грунтование. Скрытые полости, такие как двери и пороги, обрабатываются антикоррозийным воском, а на колёсные арки и днище наносится специальное ПВХ-покрытие для защиты от реагентов, соли и песка.