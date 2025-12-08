Названа самая популярная Lada

Опубликован новый рейтинг самых доступных автомобилей на российском рынке. В список вошли модели с ценой от 750 тысяч до 1,7 миллиона рублей.

© LADA

Лидером рейтинга стала Lada Granta. Базовая комплектация этой модели стоит 750 тысяч рублей, но оснащение у неё достаточно скромное.

На втором месте находится Niva Legend с начальной ценой 1,059 миллиона рублей. Как и Granta, её базовая версия предлагает ограниченный набор опций.

Третью позицию занимает новая модель Iskra, минимальная стоимость которой составляет 1,25 миллиона рублей. Автомобиль оснащён более широким набором функций, включая подушки безопасности и ABS, что делает его более привлекательным выбором по сравнению с Granta.

Далее в рейтинге расположились следующие модели:

Niva Travel – от 1,314 миллиона рублей, Lada Vesta – от 1,46 миллиона рублей, Jac JS3 – самая доступная иномарка, от 1,55 миллиона рублей, УАЗ Хантер – от 1,645 миллиона рублей, Lada Largus – от 1,666 миллиона рублей, Livan X3 Pro – от 1,67 миллиона рублей, Москвич 3 – от 1,7 миллиона рублей.