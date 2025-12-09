Авторынок РФ пополнился 20 новыми моделями в ноябре

Аналитическое агентство "Автостат" совместно с "Объединенной Лизинговой Ассоциацией" (ОЛА) провели исследование и выяснили, что в ноябре этого года отечественный авторынок пополнился 20 новыми моделями. Среди них - 15 легковых автомобилей, 1 грузовик и 4 автобуса, которые впервые стали доступны для покупки в РФ.

© Российская Газета

По сравнению с октябрем того же года, когда на учет поставили 14 новых моделей (8 легковых, 2 LCV, 1 грузовик и 3 автобуса), ноябрь показал значительный рост. Среди 15 новых легковых моделей, зарегистрированных в ноябре, 14 принадлежат разным производителям, за исключением Lynk & Co, которая представила сразу две новинки.

Более половины новых автомобилей - это китайские гибриды: внедорожники BYD Leopard 7, M-Hero M817 и Zeekr 9X, кроссоверы GAC Trumpchi S9 и Geely Galaxy M9, седан Lynk & Co 10, кроссовер Lynk & Co Z20, Nordcross 001 и минивэн JAC Refine RF8.

Кроме машин из КНР в конце осени на учет были поставлены Cupra Ateca, Ford Everest, Kia EV3, Lexus LBX, Sollers SP7 и Volkswagen ID.Buzz. В сегменте LCV новых моделей не зарегистрировали. Линейка грузовиков пополнилась Sany SYM5556, а в сегменте автобусов появились Asiastar 6148, BKM Olgerd, Higer V12 и Higer V12Pro.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что будет с авторынком в 2026 году.