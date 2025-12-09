В России хотят серьезно пересмотреть господдержку электротранспорта

ЦСР предложил расширить льготы для покупателей электромобилей

© За рулем

В России рассматривают возможность расширения льгот для покупателей электромобилей, а также внедрения выгодных условий для производства доступных моделей и их комплектующих. Данная инициатива принадлежит Центру стратегических разработок (ЦСР).

Также ЦСР предложил исследовать возможность введения преференциальных налоговых и таможенных режимов для импорта электромобилей и комплектующих, а также методы, направленные на постепенное снижение конкурентоспособности автомобилей на бензине и дизельном топливе, включая ограничения для общественного транспорта и такси.

В настоящее время главной мерой поддержки для производителей является заключение специального инвестиционного контракта (СПИК). Покупателям электромобилей отечественного производства предлагается субсидия на кредит или лизинг, размер которой составляет 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей. Кроме того, до конца 2025 года российские электромобили освобождены от платы за проезд по платным федеральным трассам.

ЦСР также напомнил, что концепция развития производства и использования электротранспорта в России до 2030 года предполагает увеличение объема производства электромобилей до 217 тысяч штук, а их доля на рынке новых автомобилей должна составить 15%. Общий парк электромобилей в стране планируется довести до 1,4 миллиона единиц.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России идет рекордное подорожание новых машин.