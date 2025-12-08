Mercedes-Benz рассекретил кроссовер GLB второго поколения

Пока что новинка немецкой марки дебютировала только в двух версиях, причём обе с полностью электрической техникой. Привод – задний или полный.

В иерархии немецкого бренда кроссовер Mercedes-Benz GLB занимает место между GLA и GLC. Он появился летом 2019 года, в марте 2023-го пережил обновление. Ранее фотошпионы ловили прототипы GLB второй генерации в ходе дорожных тестов, в прошлом месяце компания показала «замаскированную» с помощью снега новинку, а также показала её салон. Теперь кроссовер второго поколения рассекречен полностью.

Пока что новый Mercedes-Benz GLB дебютировал только с полностью электрической «начинкой» в двух модификациях. Стартовое исполнение GLB 250+ with EQ Technology снабдили единственным электромотором, расположенным на задней оси, его максимальная мощность равна 272 л.с., а крутящий момент – 335 Нм. Полноприводной модификации GLB 350 4Matic with EQ Technology положена двухмоторная установка, совокупная отдача которой составляет 354 л.с. (515 Нм).

Новой модели предлагается только один вариант батареи – никель-марганец-кобальтовый аккумулятор, полезная ёмкость которого составляет 85 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у GLB 250+ варьируется в диапазоне от 542 до 631 км, у GLB 350 4Matic – от 521 до 614 км (при расчёте по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» заднеприводному кроссоверу требуется 7,4 секунды, «полноприводнику» – 5,5 секунды. Максимальная скорость едина для обеих версий и ограничена электроникой на отметке 210 км.

Известно, что гибридные варианты пополнят линейку через несколько месяцев, официальные подробности о них появятся позже. Известно, что у клиентов будет выбор между модификациями с передним и полным приводом.

Экстерьер GLB второй генерации оформлен в том же стиле, что и у актуальных CLA и GLC. Кроссовер получил довольно крупную головную оптику со световым рисунком в виде фирменной трёхлучевой звезды, при этом фары соединены друг с другом тонкой светящейся перемычкой. На месте традиционной решётки радиатора расположена большая заглушка из чёрного глянцевого пластика с крупным логотипом, парой горизонтальных «рёбер», хромированных штрихов и маленьких светящихся «фамильных» звёзд. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы воздухозаборники.

Нижняя часть боковин, а также заднего бампера с диффузором тоже выполнены из глянцевого чёрного пластика. В профиль также можно увидеть полноценные рейлинги на крыше, утопленные дверные ручки и обычные наружные зеркала. Корму украсили спойлером со стоп-сигналом в верхней части багажной двери, небольшим хромированным логотипом, а также вертикальными фонарями, которые соединены друг с другом широкой полосой, опять же с трёхлучевыми звёздами.

Габаритная длина Mercedes-Benz GLB нового поколения равна 4732 мм (на 98 мм больше по сравнению с «первым» GLB), ширина – 1861 мм (на 27 мм больше), высота – 1687 мм (на 14 мм меньше), а расстояние между осями составляет 2889 мм (на 60 мм больше). Салон рассчитан либо на пятерых, либо на семерых седоков.

Передняя панель представляет собой три дисплея MBUX Superscreen, по бокам от которых расположены круглые дефлекторы вентиляции, напоминающие турбины самолёта. Диагональ виртуального щитка приборов составляет 10,25 дюйма, у дисплея для переднего пассажира и центрального тачскрина информационно-развлекательной системы – по 14 дюймов. Перед водителем находится трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками, серебристыми и чёрными глянцевыми вставками. Предусмотрены устройство для беспроводной зарядки смартфонов и панорамная крыша, которую за доплату можно оснастить «звездным небом» (роль звёзд, конечно, исполняет россыпь маленьких эмблем).

Продажи Mercedes-Benz GLB второго поколения стартовали в Европе сегодня, 8 декабря 2025 года. На домашнем рынке, в Германии, за исполнение GLB 250+ with EQ Technology просят не менее 59 048 евро (эквивалентно примерно 5,28 млн рублей по текущему курсу), а покупка GLB 350 4Matic with EQ Technology обойдётся как минимум в 62 178 евро (около 5,56 млн рублей).