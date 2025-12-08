В России на продажу выставили уникальный пикап на базе Lada Priora

В Тюменской области на одном из сайтов объявлений выставили на продажу необычный автомобиль, имеющий внешние сходства с Lada Priora. На самом деле это модель "Богдан-2310" - коммерческая версия, созданная на базе ВАЗ-2110. Однако владелец из Тобольска существенно переработал внешний вид машины.

Фургон оснастили спортивным обвесом и рядом кузовных элементов от "Приоры". Все доработки касаются исключительно экстерьера и интерьера машины, техническая часть изменений не претерпела.

Под капотом установлен 1,6-литровый 89-сильный 16-клапанный инжекторный силовой агрегат, работающий в тандеме с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Привод - передний.

Несмотря на возраст и солидный пробег в 250 тысяч километров, фургон, по заявлению продавца, находится в полностью исправном техническом состоянии и готов к дальнейшей эксплуатации.

Владелец просит за свой необычный экземпляр совсем не дорого - 280 тысяч рублей.

